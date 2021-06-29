【輝瑞疫苗】以色列或需丟棄近百萬劑 未搵到國家接收

環球疫苗稀缺之際，以色列仍有大批將在7月底到期輝瑞疫苗，料80萬劑未能限期前使用，若以色列未能2周內找到買家，該批輝瑞疫苗會被銷毀。據報數個國家正與以色列商討，購買該批即將到期的輝瑞疫苗。

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以色列傳媒報當，當地140萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗將會在下月底到期，當局正大力為12歲至15歲青少年接種，但也只能用到其中60萬劑，還有80萬劑未能及時使用。

剩餘的80萬劑疫苗價值數以億計美元，若無買家購入，限期一到就需銷毀。

據報以色列正與數個國家洽商，相關國家或買下該批疫苗，或以將來的疫苗交付份額作交換。

以色列購買疫苗毫不手軟，前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月已與輝瑞簽訂協議，追加購入1,800萬劑疫苗，以防需接種加強劑。

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根據以色列衛生部數據，截至周一下午，逾550萬人最少接種1劑疫苗，並繼續以每日接種約1.3萬劑速度向前邁進。以色列近日疫情稍有反彈，現時國內有1,425宗活躍新冠肺炎個案，對比10天前230宗明顯上升，但只有43人需留院治療，當中近半出現重症徵狀。

另外，以色列早前曾與巴勒斯坦達成協議，並向對方供應10萬劑輝瑞疫苗，而巴勒斯坦則將今年秋季交付的部分輝瑞疫苗作交換，惟聲明發出數小時後，巴勒斯坦因不滿疫苗離過期日太近，宣布取消協議，並退還疫苗。

責任編輯：李俊儀