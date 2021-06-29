【新股IPO】康橋悅生活2205招股 一手（1000股）入場費3919元

康橋悅生活 （新上市編號：02205）於今日(6月29日)展開招股至7月9日，公司計劃發售1.75億股，招股價介乎2.78元至3.88元，一手（1000股）入場費3919元，集資最多6.8億元，預料7月16日掛牌，建銀國際為獨家保薦人。

康橋悅生活是次引入碧桂園物業香港控股有限公司、鄭州安圖實業集團股份有限公司及58.com Holdings Inc.為基石投資者。

公司主要的客戶包括物業開發商、業主及住戶。截至去年全年，公司應佔利潤按年增52.6%至9178萬元（人民幣，下同）；其收入按年增58.6%至5.8億元。

另外據初步招股文件顯示，直至去年全年，擁有112個在管物業，總在管建築面積約為1,570萬平方米，並已簽約管理238個物業，總合同建築面積為3,900萬平方米。

康橋悅生活相信跟康橋集團的長期合作關係，以及公司有能力通過與第三方物業開發商的合作擴大公司的項目組合，可讓公司在往績記錄期間實現快速增長。

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責任編輯 : 陳子謙