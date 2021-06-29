【港元定期存款】港元定存最高息8厘 跑贏銀債3.5厘墊底息

▲ 恒生7天短存有5厘，膺全城高息王第2位，緊接天星要抽獎才有8厘息。

金管局今午將公布新一批銀債的發售詳情，總額240億元，料7月開賣，若保證年回報維持去年的3.5厘，遠較iBond（04246）兩厘保底息高，專家料這保守產品的銷情將旺丁又旺財，畢竟銀債的墊底息遠勝港元定期存款息，因此銀絲族抽得過。現時市面至少有6間銀行提供3厘或以上的定期存款息率，高息王更達8厘，業界提醒敘造高息港元定存有4大注意，包括：

（1）僅小眾得益享超高息：小米（01810）牽頭的虛擬銀行天星（Airstar Bank）昨天（28日）突推8厘冠絕全城息率，但名額只得100個，且須打完首劑疫苗再於7月底前作登記、參與抽獎，幸運兒才有機會在3個月定存賺息1000元，無疑賺息要等運到，可能較中六合彩難。

邊間港銀有高息港元存款？可按下圖了解

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（2）超短存：眼下4至5厘特高息，全屬7天超短存，如恒生（00011）冠絕全城的5厘息，且以年息計，再舉第2大高息王的門檻為5萬元，按理7天只賺約47元利息。

3厘港元定存最後召集【下一頁】

（3）附帶條件：除了恒生7天的特惠息要求先把指定外幣作兑換外，同樣，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）相同短存齊享4厘，也須存戶先作兌換，扣除買賣差價後，實質回報恐再打折。

至於另一大行工銀亞洲的3厘息，在牌面上貼近俗稱長者iBond的銀債，且存期較長，為3個月，但須額外條款，例如同時開立指定投資帳戶，倘若未設特定戶口，年息僅1.8厘；再者須新錢才享優惠。

（4）高息定期存款設上限：同樣，富邦3個月港元存款有3.28厘年息，但以5萬元為限額，追息族賺盡只收年息410元。反觀，去年銀債最多獲派14手（每手1萬元），以3.5厘年息計，一年賺息4900元，揸足3年穩袋14700元。況且，銀債上車甚易，只須斥1萬元落注，而今年放寬申購條件，從專攻65歲至容許60歲以上銀髮族入飛，遂料銀債將丁財兩旺，成銀行兵家必爭的戰場。

此外，比併較長期的港元一年定存息率，目前最高為0.7厘，且有雙冠王，分別由虛銀天星，以及騰訊（00700）與港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）提供。相反，人人有份的長者iBond，抽中一手每年穩袋利息350元，因此銀債值得老友記瞓身抽。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪