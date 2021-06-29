【小老闆生意經@iM網欄】舖租回落趨勢持續 年青人創業不是夢

5,000元電子消費券終於有了登記詳情，7月4日起市民就可以在不同電子支付平台上開始登記，最早可於8月1日領取第一期電子消費券。

不少商場或商舖已提前作推廣，吸引市民利用5,000元電子消費券在該商場消費。據了解，有些商場更以電子消費券累積消費滿一個金額可換購商場現金券作招徠，變相市民好像有5,000元以外的額外購物獎賞，感覺十分划算。

地標商場租金大幅插水

是次政府推出電子消費券，而非直接派發現金，無他，主要是為了刺激本地零售業。零售業在受社運及疫情的連番打擊下，久未見復甦。不少商場的舖租因為人流及生意欠佳而大幅下跌。差估署早前公開2021至2022年度多區物業的應課差餉租值，其中本地四個地標商場，中環國際金融中心（IFC）、銅鑼灣時代廣場、九龍站圓方及尖沙嘴海港城，均出現租值低過百萬元的舖位，甚至有舖位租值跌穿百萬元。

以海港城為例，自疫情爆發以來，商場內的訪港旅客幾乎已絕迹，商場內大部分消費均是來自本地人。該商場推出購物卷刺激消費，即使人流明顯回升，可是旺丁不旺財的情況持續，商場內仍有不少吉舖或是商戶選擇不續租。據了解，差估署更估算海港城新一年度將有10個舖位租值跌穿百萬元，佔商場舖位總數184個的5.4%；其中以3樓LCX 21A號舖情況最為慘烈，一年租值僅31.8萬元，即每月租金僅價值2.65萬元。

眼見地標商場的舖租大幅插水，現時是否其他商家開店進駐商場的好時機？事實上，不少國際品牌的商店棄租核心區舖位，相反，有不少後起之秀的小商店進駐大型商場或旺區地舖。以不少新成立的口罩品牌為例，已成功進駐了旺區地舖或是大型商場。而不少口罩品牌的創辦人更是年青初創業的商家。

創業基金支持年輕人創業

筆者相信，逆市向來都是創業好機會，原因是租金及其他成本壓力會較低。可是，逆市創業亦不代表一定會成功，始終要面對很多外來環境因素。不少年輕人初出社會工作已有創業夢，筆者當年亦不例外。時下想創業的年輕人，即使有很多具創意的營銷想法，惟仍缺乏創業資金。隨著近年社會掀起成立startup公司的熱潮，政府或一些私營機構均成立一些創業基金、貸款，以助年輕人完成創業夢。

當中近日最熱門的有「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，針對18至40歲的香港永久性居民，資助金額最多可獲60萬元。近年更有不少成功獲批核的公司在業務上有不俗的成績。除此，「阿里巴巴創業者基金」（AEF）亦是本地較著名的創業基金，此基金的成立目是旨在提拔有意創業或在創業初期的青年企業家。

趁住本地商舖或寫字樓的租金有回落的跡象，而市場上幫助年輕人創業的基金亦有很多選擇，年輕人或可在此時勇於實現創業夢。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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