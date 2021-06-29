【英國疫情】單日增近2.3萬宗確診 政府堅持如期解封

英國新冠肺炎疫情再次反彈，單日新增新冠肺炎確診個案連續多日過萬宗，其中英國過去單日新增22,868宗確診病例，再創近5個月新高，另有3名患者死亡。儘管英國感染數字不斷上升，但當地政府仍決定，將於7月19日全面解封。

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Delta變種病毒（即印度變種）於英國蔓延，導致當地疫情反彈。英國周一（28日）單日新增22,868宗新冠肺炎確診個案，創下自1月30日以來新高，亦較前一日的14,876宗大幅上升，另有3名患者死亡。

此外，英國自5月底開始確診病例持續增加，由一星期平均約3,500宗確診，急升至每周平均錄得逾1.6萬宗感染。平均一周新冠死亡人數大幅下跌，較英國第二波疫情的平均逾1,200人死亡，下降至約17人死亡。

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首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（28日）否認提前解封，堅稱7月19日如期解封屬明智決定。新上任的衛生大臣賈偉德（SajidJavid）於國會發言時亦指，當地不會早於7月5日前解封，強調7月19日仍然是全面解封的目標。

英國至今有逾4,400萬人已接種首劑新冠疫苗，其中逾3,200萬人已完成接種疫苗。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

責任編輯﹕郭麗明