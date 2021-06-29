【新股IPO】和黃醫藥中概新股報捷　暗盤收市升逾兩成　一手帳面賺5000元

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進智交通全年扭虧為盈賺2182.1萬 受惠於政府補貼、末期息每股派7仙
和黃醫藥 （00013） 明天掛牌，該股暗盤表現埋想，早段升逾兩成。在富途暗盤，該股收報50.15元，較定價40.1元升25%，最高見50.15元。一手500股帳面賺5025元。
和黃醫藥為中概股，06年倫敦上市，2016年美國上市。
中概股跑出的因素是，公司新股定價後，外圍股價發力勁升，和黃醫藥美國股價連升4日，至33.5元，相當於港股52.02港元，較港招股價高11.92元或29.7%。
和黃醫藥13超額認購4倍 一手中籤率60%（附分配結果）【下一頁】
在耀才暗盤，收報49.55元，較定價升23.6%，最高見51元；在輝立暗盤，收報50.1元。
|暗盤收報(元)
|變幅
|一手賺(元)
|富途
|50.15
|+25.1%
|+5025
|輝立
|50.10
|+24.9%
|+5000
|耀才
|49.55
|+23.6%
|+4725
長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥以每股40.1元定價，集資淨額39.5億元，一手中籤率60%，抽80手（40,000股）始穩獲一手。和黃醫藥將於6月30日掛牌。
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記者：吳敏芳