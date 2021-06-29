【新股IPO】和黃醫藥中概新股報捷　暗盤收市升逾兩成　一手帳面賺5000元

和黃醫藥 （00013） 明天掛牌，該股暗盤表現埋想，早段升逾兩成。在富途暗盤，該股收報50.15元，較定價40.1元升25%，最高見50.15元。一手500股帳面賺5025元。

和黃醫藥為中概股，06年倫敦上市，2016年美國上市。

中概股跑出的因素是，公司新股定價後，外圍股價發力勁升，和黃醫藥美國股價連升4日，至33.5元，相當於港股52.02港元，較港招股價高11.92元或29.7%。

和黃醫藥13超額認購4倍 一手中籤率60%（附分配結果）【下一頁】

在耀才暗盤，收報49.55元，較定價升23.6%，最高見51元；在輝立暗盤，收報50.1元。

暗盤收報(元) 變幅 一手賺(元) 富途 50.15 +25.1% +5025 輝立 50.10 +24.9% +5000 耀才 49.55 +23.6% +4725

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥以每股40.1元定價，集資淨額39.5億元，一手中籤率60%，抽80手（40,000股）始穩獲一手。和黃醫藥將於6月30日掛牌。

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記者：吳敏芳