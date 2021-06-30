【職場熱話】黑雨期間所有同事返嚟上班 只得你未返 網民：住得遠很合理

有時住得遠的同事，在上班途中遇上暴雨都不想上班，更何況昨日早上天文台發出黑色暴雨警告。近日有網民於網上討論區發文，指所有同事黑雨期間都回來上班，只有樓主仍未回來。

按圖了解更多，樓主的經歷：

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【職場熱話】打電話問HR黑雨上班安排 被推去問部門上司不止 還得到這樣的回答 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有人認為是公司情緒勒索，可以不用理會，有網民建議樓主辭職，並安慰道：「他住屯門回中環都不用回來，不用理會它，過幾天就不記得。」、「住得遠，還未回到公司，看到黑雨再掉頭走，是很合理。」、「如果公司不滿意可以炒人，總之發出黑雨時是未到辦公時間，加上樓主未回到公司，都不可以推測樓主在哪裡出發。」、「出了門口又如何？公司是不是連接地鐵站？否則找個安全地方避雨都很應該的。」

其他網民回應：

安不安全由自己決定，公司沒有聲音出的

不要回去，萬一中途有甚麼意外隨時保險都索取不到

誰說黑雨前出門口就一定要回去公司？甚麼邏輯？回家的路很危險，回公司的路就很安全

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責任編輯：陳頌潔