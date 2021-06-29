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【績優股】歐舒丹全年多賺33% 派息大增66% 股價創歷史高位

股樓投資 16:05 2021/06/29

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歐舒丹（00973）昨日（28日）收市後公布截至3月底止全年業績，盈利按年升近33%，至近1.6億歐元，主要受惠於綫上渠道錄得逾69%增長；銷售淨額15.4億歐元，按年減少6.5%。派末期息0.03687歐元，相當於派息率35%及按年增66%。績後獲多間大行上調目標價，帶動股價今日（29日）創歷史高位，最多升8.2%，高見31.15元，暫升2.6%，最新報29.55元。

【異動股】成東奧及北京冬奧持權轉播商 快手CEO： 全球月活躍用戶已達10億人【見下頁

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大行中，美銀予歐舒丹目標價最牛，由31.6元升至34元，認為其今年4至5月銷售取得強勁復甦，毛利率也有結構性改善。該行指，公司年度純利勝市場預期，而經營利潤率為14.3%，亦高於公司早前指引。該行對公司未來3年銷售增速及利潤率表現更感樂觀，因此將其2022至2023財年每股盈利預測分別上調2%及4%，並重申對其「買入」評級。

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記者：郭秀慧

 

L'OCCITANE（00973） 異動股 經濟 派息 買入 目標價 純利 每股盈利 銷售

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