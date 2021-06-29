【異動股】受惠國策光伏股爆上　信義光能、福萊特玻璃齊升逾5%

隔晚美股多隻新能源股飆升，加上受惠國策，帶動本港新能源股造好，光伏方面，信義光能 （00968） 升福萊特玻璃 （06185） 分別升5.3%及6%。其他新能源股亦向上，新特能源 （01799） 揚5.6%，卡姆丹克 （00712） 炒高18%；水發興業 （00750） 漲一成；大唐新能源 （01798） 升6.5%。

消息面上，發改委6月18至20日就光伏發電、風電發展和用地情況進行調研，並召開座談會。發改委評估督導司司長王青雲表示，光伏、風電發展與產業結構及能源結構緊密相關，有關部門要進一步認識新能源產業發展的重要性，結合豐富的風光熱自然資源優勢，規模化發展建設風電、光伏、多能互補等新能源發電項目。

此外，國家能源局早前提到，黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋為不低於30%；農村居民屋企為不低於20%。

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編輯：區嘉俊