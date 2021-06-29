【電子消費券情報】友和YOHO推優惠吸客　提供「分單」服務　1台電器可拆單購買

財政司司長陳茂波早前宣布，有關派發電子消費券詳情，合資格市民可以在7月4日早上6時起，透過消費券計劃網站進行電子登記，有不少商家都陸續推出電子優惠券吸客。友和YOHO宣布，支付寶 AlipayHK 新用戶專享友和YOHO 50元電子優惠券，並支援四大支付工具付款。

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友和YOHO表示，公司已跟不同的支付工具平台商討合作，將推出各項專屬推廣活動及優惠，如支付寶 AlipayHK 新用戶可享友和YOHO$50電子優惠券及早鳥產品優惠。 友和YOHO又瞄準，大多市民傾向利用消費券購買電話的喜好，而提供「分單」服務，「如果家中有四位合資格家庭成員，又想購買一台適合一家大小的電視，若價值為8,000元，可以將訂單分到4份，每人使用各自的電子消費券2,000元就可完成交易。但「分單」服務只限以同一支付工具付款完成交易。」

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責任編輯：黎淑雯