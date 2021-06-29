【大行點睇】配合美科技股破頂 盛寶看好中國大型科股後市

盛寶金融發表第三季投資展望，該行全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示，亞洲投資者應留意英國資產市場，他將歐盟形容為一個大型誇國企業，而脫歐就如「分拆」出來的企業，尤其英國是全球投資權重最低的地區之一，富時100指數更是少數幾個仍未回復至疫情前水平的主要股票指數，而指數成份股中的金融及大宗商品等的周期股比重較大，預料在通脹及利率上升的情況下表現良好。

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再者，英鎊處於數十年來的低位，英國央行已開始縮減買債規模以及開始「放鷹」，英國也是在接種疫苗上較為領先的國家，皆有利英股表現。

除英國股市以外，盛寶金融的高級市場分析師潘梓生指中國科技股仍然落後其他市場，近日股價處於較低水平，但中國大型科技股盈利增長仍然理想，相信其股票在消化政策風險後，配合美國大型科技股再度破頂，值得投資者關注。

至於年初跑贏大市的航運股，他指過去數年甚少資金投資航運業，故在疫情放緩後，航運需求大幅復甦，但供應卻因碰上瓶頸未能趕上，令行業出現供不應求的情況，預料航運股第三季走勢理想。

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