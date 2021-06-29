【北水基金】內地上半年推819隻公募產品 吸金1.58萬億元

▲ 本月163隻北水基金新推，吸金2300億元。

內地媒體指，今年上半年新基金吸資較去年同期多，截至昨天（28日）為止，首6個月已密集推819隻北水基金，累計吸金逾1.58萬億元（人民幣，下同），較去年同期的1.06萬億元驟增49%。雖然中港股市於今年初經歷中港大時代後，股市見頂急回，但受惠明星效應、以及創新產品受捧等刺激，令公募基金的募資額在震盪市中仍錄得增長，例如首批8隻獲批的恒生科技指數ETF，當中便包括本周五（7月2日）截止發售的基金一哥天弘、旗下恒指科技ETF；再者，內地首批9隻雙創ETF、以及頭炮9隻REITS共籌314億元也重磅上市。

內地基金3利好下，迎來小高潮【下一頁】

今年首6個月基金吸資已突破1.5萬億元，也是內地基金發展23年中，史上第4次半年銷售額破萬億元。專家解構基金的開賣成績大收旺場，主因有5，包括：（1）股市在五窮月未有中咒，暫亦突破六絕月的魔咒，A股穩守在3600點心理關。而股票等權益類基金被視為A股晴雨表，當賺錢效應再現，上述產品爭相湧現，年初至今首6個月權益類基金佔半壁江山，吸金1.29萬億元；（2）產品多元化，業界扭轉一窩蜂推同質化基金，如跨境投資者聚焦的恒指科技指數ETF，首批8隻獲批，當中7隻於五一長假後互撼齊推，但天弘卻避開大混戰，近期才出台。另方面，亦有其他碳中和ESG等特色ETF新品種選擇，基金公司採差異化策略冀突圍；（3）星級基金經理的賺錢效應，史上最熱賣的日光基曾於1月份乍現，由馮波操盤的易方達競爭優勢企業基金一日售罄，勁吸2300億元，遠超募集上限140億元。即使春節過後，受收水陰霾等衝擊，A股劇震，但上月東方紅啟恒3年持有混合基金，新增B類產品，也單日遭搶購，吸水近500億元，為飽受贖回潮困擾的基金市，注下強心針。

（4）緊抓低吸良機，乘不少股份急回兩至三成或以上，投資經理皆視為配置窗口期，務求成功推出新產品後，可盡快趁低入市建倉，遂加大力度谷基金銷情；（5）ETF行情火爆，因低收費及買賣方便，今年消費及醫藥等主題式ETF熱賣，令指數產品的市值已邁向萬億元，亦帶挈基金總規模逼近23萬億元，截至5月底已達22.91萬億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪