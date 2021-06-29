【ET講股通】孫運喜：黃昏之星 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股失守29000關，恒指全日跌274點，收報28994點，大市總成交1,461億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新舊經濟股皆弱勢，中石油 （00857） 跌4.1%至3.7元，滙豐 （00005） 跌1.4%至45.25元，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%至219.4元。猶幸部分二三綫藍籌力撑，海底撈 （06862） 勁彈8.7%至40.65元，收窄大市跌幅。

疫情重燃及儲局政策 惹擔憂

Delta病毒全球擴散，即使疫苗接種率最高的以色列及英國，疫情亦迅速反彈。亞洲疫情同樣不樂觀，孟加拉封國，馬來西亞無限期延長封鎖令，泰國曼谷亦局部封鎖。「再通脹」概念降溫，傳統經濟股受壓。

此外，市場對聯儲局的政策走向愈見分歧，再有重量級人物警示儲局或低估通脹，包括克林頓時期的美國財長魯賓、前債王拍擋埃里安及大衛羅奇等。

上述兩項因素令股市受壓，恒指陰陽燭圖近似出現「黃昏之星」，恐繼續偏軟，在27500至29500點間上落，29500點為前浪頂及保歷加通道頂的雙重阻力，後市料先考驗保歷加通道中軸28800點，惟大跌空間亦有限。

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