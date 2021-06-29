【好想去日本】一田沙田店變身日本夏季花火祭　打卡兼換現金優惠券

▲ 一田百貨沙田店變身日本夏季花火祭典現場，3大位置以日本祭其經典元素作場景供影相打卡。（一田百貨提供圖片）

疫情下不少人都好想去日本旅行，今年夏天，一田百貨沙田店變身日本夏季花火祭典現場，3大位置以日本祭其經典元素作場景供影相打卡。店內更設日本食品新品開催，帶來零食、飲品、特色冷麵等，猶如「返鄉下」。

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「一田花火夏祭」3大影相位包括2樓入口的夜空火花背景加上祭典美食攤位及巨型日式刨冰；2樓近女士內衣部放有日本太鼓及日式燈籠；1樓近顧客服務部有經典撈金魚攤位。

一田同時帶來「夏の賞」購物優惠，即日至7月9日於一田百貨沙田店以單一發票購物淨額滿$500，憑即日機印發票即可換領「夏の賞」$50現金優惠券1張，每張發票最多限換2張，數量有限，換完即止。

一田超市更帶來日本夏日新品，包括外松瀨戶内檸檬大福特價$22.9、森永瀨戶檸檬朱古力小枝特價$15.9、明星一平炒麵芥辣X芥辣醬油味特價$18.9、焦糖山梨縣桃味粟米脆條特價$13.9等。

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責任編輯：朱悅瀅