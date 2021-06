【智取英文@iM網欄】dse 英文 拎3 5大重點

DSE 英文 拎3 5大重點

不要死記硬背深字

其實大部分考生到中六時都已經有一定的生字量,有些考生在死記深字後都不能準確地運用,這樣只會給考官英文底子差,死記硬背的印象。

多運用不同的句子結構

在即將考DSE前與其死記硬背深字,不如花時間學習更多句子結構。學會較複雜的句子結構後,即使用顯淺易明的詞彙,文章仍然是用字準確且句子通順的,亦能顯示考生有一定的英文程度。

熟記不同的文體格式

很多考生都只溫習常見的格式,但除了熟悉的report, proposal, article,和letter之外,Listening 及Writing卷都有可能會出現較冷門的格式,如editorial, blog, biography等等。熟記文體格式對於Listening 及Writing卷都很重要,文章格式與對應的語境意識都是評分項目。

擅用英文縮寫

Listening卷的常見問題是抄不切聆聽內容及筆記,要解決這個問題可以嘗試多使用英文縮寫例如B4 = before, B/C = because, CX = cancelled, dept. = department 和TBC = to be continued/ confirmed等等。擅用英文縮寫可以讓你縮短抄寫聆聽內容及筆記的時間,這樣就不用怕錯過了聆聽內容及筆記。

Speaking 要回應別人的內容

英文Speaking卷的一大考核重點是測試生能否用英語回應別人,所以考試時不要只顧表現自己,無論同意與否都要多回應別人的發言,提出自己的意見。

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam,好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下

Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師 作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

