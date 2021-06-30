【職場熱話】辭職後一定要派散水餅 引起辯論 網民：掉入垃圾桶

在香港派散水餅可謂是約定俗成的職場文化，亦象徵著你對同事的心意。近日有網民於網上討論區發文，以「派散水餅是愚蠢，不服來辯」為題問網民意見。

樓主以一連串問題問網民：辭職為甚麼要花錢派散水餅？究竟是誰將這些行為潛移默化？連做了一個月的新人都派？其實是不是為派而派？老實說辭職後會再見嗎？

按圖了解更多，樓主覺得不應該派散水餅的理由：

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【職場熱話】收另類散水餅 問大家食過最特別是甚麼？ 網民：派了一樽洗手液 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有人同意樓主的說法，如果與同事相處愉快，做得開心就派散水餅，做得不開心便不派。有網民分享個人經歷，「每次同事派給他，他會說『多謝』，在沒有人留意的時候，用紙巾包住該蛋糕，掉入垃圾桶。」樓主很有同感，並說：「有些同事甚至派水果，靚的話就吃了它，但爛水果的那一款，又在沒有人注意下掉入垃圾桶。」

然而，有人持相反意見認為派散水餅是還人情，他日有機會再遇上。他們說：「每一行不同，有些行業很少又很容易撞上。」、「如果行業狹窄的話，江湖再見，你不知道哪一日會撞見。」樓主反駁道：「撞到又如何？難道因為一件散水餅而為難你嗎？」該網民解釋道：「不是貪他不難為你，是貪他照顧你。若果不好彩在新公司被人裁，或者舊公司有位請人都可以靠關係。」

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責任編輯：陳頌潔