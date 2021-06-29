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【港股追蹤】恒大還債3000億　有息負債總額降至5700億

股樓投資 15:43 2021/06/29

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據外電報道，中國恒大（03333）表示，目前集團有息負債逾5,700億元人民幣，較去年最高時的8,700多億元人民幣，大幅下降約34%。

恒大最新報10.48元，升0.4%，成交額2億元。今年以來，恒大股價大跌近30%，跑輸內房同業。

【大快活 52】大快活靠「保就業」全年多賺1.5倍 派末期息60仙【見下頁

集團早前發出通告，指已安排自有資金約136億港元匯入債券還款帳戶，用以償還2021年6月28日到期的美元債券本金14.5億美元，及本集團所有境外美元債券到期的應付利息2.98億美元，合共約17.5億美元。

【新股IPO】康聖環球基因9960今日起招股　入場費約4939元【見下頁

自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，恒大透過自有資金已累計歸還7筆境外債券，本息合計約106億美元（合約823億港元）。到2022年3月前，集團再無到期的境內外公開市場債券。

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記者：李兆明

港股 債券 中國恒大（03333）

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