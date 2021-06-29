【異動股】中銀國際料內地餐飲業持續復甦 海底撈仍為火鍋業龍頭 全日急升近一成

海底撈（06862）現升8.7%，報40.65元，成交12.2億元。中銀國際發表報告指，內地餐飲市場正在復甦，隨推行「線上至線下」策略，實體店遂步回復、龍頭餐飲企業持續擴張網絡及數字化部署，以提升市場份額及效率，維持對中國餐飲行業「增持」評級。

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該行指，內地火鍋行業正在高速增長，而海底撈仍為行業的領導者。海底撈具有獨特的管理模式，並於數字化上領先，有助在長期提供效益。該行上調海底撈評級至「買入」，惟將目標價由57.5元下調至52元，相當於預測2020年企業價值對EBITDA的15倍，較內地及國際餐廳營運商平均估值低5%。

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中銀國際指，海底撈目前估值僅預測2022年企業價值對EBITDA的11倍，較同業平均水平低30%，所以估值相對吸引。

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