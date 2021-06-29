【大行點睇】中國燃氣績後遭多間大行削目標價 普遍認為純利目標保守 股價跌逾6%

中國燃氣（00384）昨日（28日）收市後公布截至3月底至全年業績，多賺14%，末期股息年增12.5%，派45仙，連同中期息10仙，全年派55仙。惟績後被多間大行下調目標價，拖累股價今早最低見23.55元，最多跌6.9%，至收市報23.9元，跌5.5%，成交額增至5.8億元。

大行予中國燃氣投資評級及目標價﹕

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其中，大和予中燃氣最新目標價由29.75元降至24.9元，降幅16.3%，維持予其「持有」評級，但認為現時不是吸引的切入點。。該行指，公司全年度純利105億元，遜該行預期的111億元，而撇除集團辦公大廈當期支付款，期內可持續性自由現金流7.7億元，代表列賬自由現金流仍屬負數。報告又指，中燃管理層最新2022財年純利增長指引為15%，即約120億元，惟該行認為目標並不吸引，低於認股權目標的140億元，及該行原先預測的133億元，而其他大行均普遍認為其目標保守，亦較市場預期為低。

另一方面，大和指中燃2022財年接駁目標500萬戶家庭，意味按年持平，同樣低於該行預期。

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記者：郭秀慧