【著數優惠】海洋公園港人限定「開SUM夏日入場證」無限次入場兼送攤位遊戲及購物現金券

暑假將至，海洋公園今日（29日）宣布，科技互動體驗館「探索號R」正式登場，並推出港人限定「開SUM夏日入場證」，於暑假期間不限入場次數，並免費送出一套現金券。

科技互動體驗館「探索號R」成為海洋公園今個夏季的重頭戲之一，花費3,000萬元，配置多個虛擬新技術，遊客帶上智能手錶，再拼砌自己的AI超級動物；啟發他們探究不同動物身體部分如何幫助他們適應棲息地。

同時，公園推出「探索號R」工作坊，讓2至5歲的小朋友可參與「小小隱身專家」及「大自然忍者」親子工作坊，而6至11歲則可參加「海陸大遊歷」進行夏日探索，課程內容更加入數碼編程活動。

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此外，海洋公園推出港人限定「開SUM夏日入場證」，由 2021 年 6 月 21 日起，本港居民只要到海洋公園票務處或官方網站，即可購買「開 SUM 夏日 入場證」，每張售價為成人港幣 760 元、小童港幣 415 元及全日制學生港幣 605 元。

「開 SUM 夏日入場證」有效期至今年9月底，只需以低於兩張正價門票的價格，就可於超過100日的推廣期內無限次入園大玩特玩。此外，一次過購買3張或以上「開 SUM 夏日入場證」， 即可享9折優惠，相比以正價入場兩次，學生入場證折扣高達55折。 每張「開 SUM 夏日入場證」更附送一套園內攤位遊戲優惠券和電子餐飲及／或購物現金券，總折扣額可達港幣 180 元。

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責任編輯：潘曉豐