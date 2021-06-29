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【BNO移民英國】印花稅假期將完結 買家趕尾班車

環球社會熱點 15:05 2021/06/29

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英國不少買家希望趕在印花稅假期完結前完成交易。

英國因疫情冰封樓市，去年推出印花稅寬免，並延期至周三（30日）完結。不少買家有見及此，希望盡快完成交易，避免印花稅假期完結後買樓支出上升。英媒估計，印花稅假期完結後可能出現大量交易告吹的情況。

【BNO移民英國】樓價再創新高 2015年來增長最強6月 【下一頁】

【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 【下一頁】

據悉，英國仍有大量樓字交易未完成過戶手續，不少更是早在春天已達成協議。交易若延至印花稅假期結束後完成，買家或面臨可高達1.25萬英鎊（約萬13.5萬港元）的新增稅務開支。英媒估計，假如民眾買樓時已借盡貸款，同時又錯過印花稅假期，屆時被迫取消的交易數量可能不計其數。

而且，備受壓力的不止買家。英國律師界亦表明，近來因印花稅假期臨近到期，更多同業已無日無夜處理樓宇買賣交易，促請當局放寬死綫，將期限定於完成互換合約階段，容許死綫後才完成成交（completion），讓買家有走盞空間。

按照英國印花稅寬免，50萬英鎊以下自住用途的住宅物業豁免印花稅。至9月底前，印花稅豁免額將下降至25萬英鎊（約250萬港元），過後英國印花稅豁免額回調至12.5萬（約125萬港元）。

責任編輯：吳漢培

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