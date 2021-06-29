【奈雪的茶暗盤】奈雪的茶2150暗盤曾升15%後回順　兩大交易場曾倒跌、一手帳面蝕百元（不斷更新）

▲ 奈雪的茶2150周二公布分配結果、暗盤交易，周三（30日）正式掛牌

奈雪的茶 （02150） 周三（30日）正式掛牌上市，奈雪的茶獲逾64萬人認購，一手中籤率8%，並以上限19.8元定價。奈雪的茶暗盤交易於周二（29日）收市後交易，在三大暗盤交易場中，奈雪的茶在富途交易場表現最佳，早段最多升15%，見22.75元，每手帳面最多賺1475元，惟三大交易場成交價其後回順。

至下午5時15分，奈雪的茶在輝立交易所、耀才暗盤交易場倒跌，最新跌0.5%，而在富途升幅不足2%。

各暗盤交易場最新報價：

券商 招股價（元） 最新暗盤價（元） 高位（元） 最新變幅（%） 一手賺/蝕（元） 收盤時間 輝立 19.8 19.62 22.25 -0.5 -90 18：30 耀才 19.64 21.7 -0.8 -80 19：30 富途 20.15 22.75 +1.5 +175 18：30

在場外暗盤交易方面，奈雪的茶周二下午最多升約11%，見22元。奈雪的茶一手為500股，以22元高位計，獲分配股份的投資者每手帳面賺1100元。

▲ 奈雪的茶於場外暗盤升逾一成

和黃醫藥暗盤早段升逾兩成，最新表現可見【下一頁】

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