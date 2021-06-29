【奈雪的茶暗盤】奈雪的茶2150暗盤曾升15%後回順　兩大交易場曾倒跌、一手帳面蝕百元（不斷更新）

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奈雪的茶 （02150） 周三（30日）正式掛牌上市，奈雪的茶獲逾64萬人認購，一手中籤率8%，並以上限19.8元定價。奈雪的茶暗盤交易於周二（29日）收市後交易，在三大暗盤交易場中，奈雪的茶在富途交易場表現最佳，早段最多升15%，見22.75元，每手帳面最多賺1475元，惟三大交易場成交價其後回順。
至下午5時15分，奈雪的茶在輝立交易所、耀才暗盤交易場倒跌，最新跌0.5%，而在富途升幅不足2%。
各暗盤交易場最新報價：
|券商
|招股價（元）
|最新暗盤價（元）
|高位（元）
|最新變幅（%）
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|輝立
|19.8
|19.62
|22.25
|-0.5
|-90
|18：30
|耀才
|19.64
|21.7
|-0.8
|-80
|19：30
|富途
|20.15
|22.75
|+1.5
|+175
|18：30
在場外暗盤交易方面，奈雪的茶周二下午最多升約11%，見22元。奈雪的茶一手為500股，以22元高位計，獲分配股份的投資者每手帳面賺1100元。
和黃醫藥暗盤早段升逾兩成，最新表現可見【下一頁】
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