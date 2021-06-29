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【美股焦點】「契媽」Cathie Wood申請成立比特幣ETF　曾預測比特幣可達40萬美元

股樓投資 18:28 2021/06/29

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比特幣近期走勢之際，「科技女股神」Catherine Wood旗下Ark Investment有意夥拍加密貨幣交易所交易產品（ETP）發行商21Shares AG旗下子公司，成立ARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB），亦追蹤比特幣表現。如果獲准成立，該ETF將於芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）上市，並追蹤標普比特幣指數（S&P Bitcoin Index）。

Catherine Wood是比特幣著名大好友之一，她早前曾基於機構投資者在投資組合內配置比特幣資產，預測比特幣價格可達40萬美元。她旗下旗艦基金ARK顛覆創新ETF（ARKK）持倉當中，佔比排名第10位的Coinbase（COIN）是美國最大的加密貨幣交易平台，另外ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）亦持有價值約2.5億美元的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），是該產品的第7大持倉。

因此對於Catherine Wood是次有意推出比特幣ETF，市場並不感到意外。在此之外，美國已經有多家公司向證券交易委員會（SEC）提出了申請，但無一闖關成功。根據Coindesk數據，比特幣價格本周略有回升，截至周二（29日），報35,232美元，24小時內升3.4%

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编辑：李勝男

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