平安壹賬通銀行：夥易付達拓零售業客戶　有信心下半年業務增長快過上半年

▲ 左為平安壹賬通銀行行政總裁-馮鈺龍，右為 eftPay 易付達（亞洲）主席及行政總裁勞俊傑。 陳國峰攝

平安壹賬通銀行與電子支付服務供應商易付達（eftPay）合作，利用後者的數據，將中小企業務範圍擴大至零售業客戶。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍預期，隨著業務擴張，下半年業務增長會快過上半年。

eftPay提供一站式收款方案，覆蓋香港2.2萬家商舖，當中八成為中小企。馮鈺龍指，eftPay可提供零售中小企的數據、用戶模式等，有助該行判斷用戶質素。

合作採取白名單模式，平安壹賬通銀行在研究過eftPay用戶後，會向選定用戶發出邀請，如用戶有興趣便可成為平安壹賬通銀行的客戶。馮鈺龍表示，現時仍處於研究階段，暫時未有首批預期客戶數目。

平安壹賬通銀行去年參與了按證保險的九成信貸擔保計劃，馮鈺龍透露，以總額及宗數計，該行四月及五月份的新批出九成信貸擔保產品的市佔率均為約三成。該行九成信貸擔保計劃貸款的平均利率約7厘，風險調整後利率為約5厘。他希望，在開拓零售業中小企客戶後，市佔率可提高至四成。

另外，平安壹賬通銀行今年五月加入了八成信貸擔保計劃。

資產質素方面，馮鈺龍指，由該行開業至今，每月月底貸款逾期率為零。

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記者：謝智聰