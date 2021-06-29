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【美股焦點】美多間銀行計劃提高派息　大摩宣布股息翻倍盤後升2.7%

股樓投資 17:08 2021/06/29

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聯儲局上周於上周五（25日）公布，23間大型銀行均通過壓力測試，因此將解除對美國大型銀行派息及股票回購禁令，隨後多家銀行本周紛紛計劃上調股息及股票回購規模。

當中摩根士丹利（又稱大摩，美：MS）周一（28日）宣布，將新一季度股息增加一倍至70美仙， 高於巴克萊銀行分析師預計的55美仙，另外大摩計劃在未來一年內，斥資120億美元用於股票回購。受消息提振，公司股價盤後升2.7%。大摩行政總裁James Gorman在聲明中表示，該行在過去數年內積攢了大量剩餘資本，是業內擁有最多資本緩衝的銀行之一。

6間美國大型銀行派息及回購計劃如下：

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【新股IPO】小鵬汽車9868周五招股　一手入場費18181元【下一頁

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编辑：李勝男

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