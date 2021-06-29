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英疫情專家街上受騷擾遭扯上衣 防疫官員斥應起訴暴徒（有片）

環球社會熱點 15:32 2021/06/29

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英國網上流傳一條影片，內容顯示首席醫療官惠蒂外出時受肢體及言語騷擾。影片中，惠蒂上衣被兩名青年人不斷拉扯，是次為惠蒂今年第2次被拍攝得受騷擾。英國負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維形容，涉事年青人為暴徒，需要被起訴。

網上流傳惠蒂被騷擾影片

網上流傳影片由涉事年青人以自拍方式錄得，片長21秒。期間惠蒂（Chris Whitty）被兩人拉扯上衣及搭膊頭，他需要不斷揮動手臂掙脫。從影片可見惠蒂十分不耐煩，掙脫後迅速從兩人身邊走開，但仍不斷被拉入鏡頭。最後，一名未有入鏡路人向兩名2年青人叫道，「讓這位男士走」，影片便結束。

英國確診數字升 專家稱疫苗仍有效降低死亡率 【下一頁】

扎哈維（Nadhim Zahawi）在Twitter上轉發片段表示，騷擾公務員行為絕不能接受。他形容涉事年青人是「暴徒」（thugs），行為令人感到嘔心，需要被找到及起訴。倫敦警方發表聲明表示，已經留意到影片，正在調查事件。

2月惠蒂被騷擾影片

是次為惠蒂第2次被拍攝到在倫敦街頭受騷擾。2月上旬時，曾有影片錄得當惠蒂排隊時，1名年青人走向他並稱其為「騙子」（Liar），稱新冠確診病例都只是謊言，要求惠蒂停止向公眾說謊。惠蒂事後於記者會上表示，沒有太大感想。他相信涉事年青人在適當時候會像二戰百歲老兵穆爾（Captain Tom Moore）一樣，成為模範公民。

責任編輯：李俊儀

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