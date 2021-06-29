【機械人】日本軟銀機械人「Pepper」銷售欠佳陷停產　開賣6年僅生產2.7萬部

▲ 雖然軟銀機械人集團指，Pepper機械人的需求恢復即可重啟生產，但有傳成本將會非常昂貴。（法新社圖片）

機械人技術一直被視為自動化的關鍵之一，不少創新企業亦研究機械人及人工智能技術，希望在此領域大展拳腳。日本軟銀集團（Softbank）旗下亦有軟銀機械人集團（SoftBank Robotics Group） ，不過近日有指機械人「Pepper」已經停產，雖然該企否認消息，但承認相關部門亦正計畫裁員。

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綜合外電報道，機械人「Pepper」是日本軟銀旗下第一款號稱有「心」的產品，2015年正式在日本開賣，其後主要向日本、中國、歐美等市場銷售，用於在店舖接待客人。據指，由於 Pepper的需求減少，庫存增加，終決定在2020年夏季停產。此款機械人由鴻海組裝，由於難以獲得廣闊的全球客源，故至今僅生產2.7萬部。

軟銀否認停產 強調仍聚焦機械人業務

軟銀機械人集團解釋指，若 Pepper機械人的需求恢復，將會重啟生產，否認「停產」。不過，據路透社引述消息人士指，重新投產將會非常昂貴。該報道又稱，作為軟銀機械人歐洲基地、擁有330名員工的法國，則計畫於9月裁減一半員工。此對於有意成為行業先鋒的軟銀機械人集團，非常具標誌性。因軟銀當時是於法國收購機械人公司Aldebaran，作為機械人業務的起點。

軟銀發言人證實，法國的裁員事宜仍在協商中，最終人數未定，而美國和英國確實進行裁員，在日本則重新調配員工。但該企強調，將繼續聚焦機械人業務。

機械人業務發展不順利，有消息認為是源於日本管理層與法國基地出現矛盾。雖然Pepper是軟銀首個人型機械人產品，但現時只靠網店銷售；集團重心反而轉移至清潔機械人Whiz，令法國基地逐漸陷入邊緣。

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責任編輯：葉泳珊