【可持續發展】中銀推全港首隻人民幣ESG基金　首4個月ESG產品增十倍

▲ 中銀推全港首隻人民幣ESG基金

中銀香港資產管理宣布，推出香港市場首隻提供人民幣類別的環境，社會及管治（ESG）多元資產零售基金「中銀香港全天候ESG多元資產基金」，認為零售投資者對ESG投資認受性逐漸增加。截止今年4月底，ESG基金銷售額按年增逾10倍。

「跨境理財通」快將實施，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌期望，開通後可推出接近有100隻產品，希望短期內能推出ESG相關產品。他續指，ESG產品甚受年輕人及跨境客戶歡迎，又認為跨境對ESG產品的認知度較高。

此前有報道指，內地投資者可在當地銀行見證下，作遙距開戶，在香港銀行開立「南向通」的投資戶口，毋須親自來港開戶，周國昌回應指，目前監管細情尚未落實，一旦落實，中銀迅速回應監管要求。

基金公會：初期南下合資格基金約200隻 力爭早日放寬投資限制，可見【下一頁】

中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，疫情底下能充分體現ESG價值成效，企業內部管理較嚴謹或重視ESG的公司抗跌力較強，發展潛力較好。

該基金將於今日至7月9日公開接受認購，並於7月30日交易，首次發行售為10元。

該基金投資策略方面，初期股票及債券比例為55%、45%。股票主要投資科技及消費板塊；債券主要投資高收益及高評級的債券。

東方匯理資產管理為該基金的投資顧問。

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記者：謝卓榮