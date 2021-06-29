【網絡安全】 全球22萬名用戶受影響 免費遊戲下載卻被變挖礦工作達約200萬美元

試問免費下載有誰不愛 ? 但如此大的好處確實有可疑，更要小心是騙案。近期加密貨幣興起，有網路黑客看中其潛力，透過提供免費下載電玩遊戲大作，從而吸引打機愛好者下載惡意軟件，藉此利用其電腦運算能力進行挖礦工作。防毒軟件公司Avast較早時發布研究報告指出，偵測到多款免費盜版遊戲大作，當中卻暗藏竊取電腦資源的惡意挖礦軟件。

一旦有玩家從平台中下載並安裝了這些並非由官方平台推出、又免費的盜版遊戲軟件後，有關裝置便會被植入惡意軟件啟動器「Crackonosh」，透過電腦運算資源繼而進行加密貨幣「門羅幣」（Monero）的挖礦。據報，惡意軟件可繞過安全防毒軟件的偵測，從而讓整部電腦的運行速度愈來愈慢，更有可能要下載相關遊戲軟件的玩家因而付出高昂電費。事實上加密貨幣的挖礦程序需要使用電腦的運算進行，當中更要使用大量電力消耗。

研究人員發現於近半年來，全球有多個國家及大約22萬名用戶遭該惡意軟件入侵並感染。有外媒報道，自2018年6月以來，累計挖礦產生的門羅幣價值高達約200萬美元（約1,560萬港元），而是次受影響國家地區主要集中在北美、巴西、印度、菲律賓與德國等，並以巴西、印度和菲律賓這三個國家最嚴重。

另外研究人員更相信有關的惡意軟件有機會是出自於捷克，因為「Crackonosh」於當地民間傳說是解作「山神」意思。至於「Crackonosh」於裝置中會採取一些步驟進行自我保護，所以亦都有人指出，假若觀察電腦會否因過度使用而導致性能下降及電費偏高外，亦可觀察其系統會否卸載安全軟件以及禁止Windows更新。

而Avast亦特別提醒用戶，切勿從不知名的平台下載任何宣稱是免費版的遊戲軟件，以防電腦裝置淪為網絡犯罪分子的挖礦機，及導致裝置損壞或被不當地過度使用用戶電腦。

是次被發現遭感染惡意挖礦軟件盜版免費遊戲包括：《模擬市民 The Sims 4》、《俠盜獵車手V Grand Theft Auto V》、《NBA 2K19》等大作，因此各用戶要特別留意。

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責任編輯 : 陳子謙