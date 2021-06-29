【大快活 52】大快活靠「保就業」全年多賺1.5倍 派末期息60仙

大快活集團（00052）公布截至今年3月底止全年業績，因疫情持續打擊經濟活動及顧客人次，營業額按年跌12.7%至26.5億元；盈利則按年增1.5倍至1.536億元，與5月盈喜預告相同，主要由於生產力與效率的提升、積極的成本控制及香港政府於年內就疫情提供的各種補助。每股基本盈利118.59仙，末期息60仙，對上財年同期派50仙；全年共派90仙。股價績後逆市向好，最高見18.08元，最多升1.5%，暫仍升0.9%，最新報17.98元。

公司指，期內獲「保就業」計劃補助1.8億元，相當於香港員工成本21.4%，全數用作支付薪金及工資。值得注意的是，若撇除上述補助，實質業績見紅，虧損約2,960萬元。截至今年3月底止，集團銀行存款、現金和現金等價物約6.2億元；並無銀行貸款及負債比率為零。

期內，集團共開設9間分店，當中香港佔5間，內地佔4間。截至3月底止，集團在港共營運156間分店，包括145間大快活快餐店，其他品牌包括ASAP、一碗肉燥、一葉小廚和墾丁茶房；內地共營運16間店鋪。

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記者：郭秀慧