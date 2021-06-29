澳洲副總理無戴口罩疑遭舉報　須支付200澳元罰單

新冠肺炎持續，很多國家均延長不同的防疫措施，如有違反多是須支付罰款作警惕，即是官員似乎也難以避免。綜合外媒報道，澳洲副總理Barnaby Joyce無戴口罩疑遭舉報，而須支付200澳元罰單。

綜合外媒報道，新南威爾斯州警方指，有市民致電緊急熱線電話稱，一名54歲男子在加油站未有戴上口罩。警方指出，如公眾未有在零售、營業室內場所佩戴口罩，已違反公共衛生規條，須支付200澳元罰款，而報告中則未提供逐名男子的姓名。

報道指出，澳洲副總理Barnaby Joyce於28日曾表示，曾因在前往機場的路上，需要為車子入油，稱因沒戴口罩而多花了200澳元。

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責任編輯：黎淑雯