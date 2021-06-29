【銀色債券】銀色債券7月20日接受60歲以上人士認購、保證3.5厘　金管局：通脹趨勢升溫（附圖解iBond、銀債分別）

▲ 【銀色債券】60歲可於7月20日早上9時起認購銀債 保證息率3.5厘

銀色債券（Silver Bond）接力通脹掛鈎債券（iBond）登場。金管局正式公布，今年發行的銀色債券保證息率維持3.5厘，更勝iBond的2厘，並首次放寬至60歲或以上長者認購，即1962年或之前出生，發行年期為3年，每手1萬元，目標發行額為240億元，政府可視乎情況，將限額可提升至300億元。今輪銀色債券發行額最少240億元，較上一批銀債大增60%。

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銀色債券認購時間為7月20日上午9時，至7月30日下午2時，不遲於8月6日公布發行額及認購結果。銀色債券的發行日為8月10日。

銀色債券每位投資者最多可獲發100手。以發行額度最少240億元，較去年銀債發行規模大增60%。合資格香港居民可透過20間配售銀行和24間指定證券經紀認購銀色債券。

圖解銀債發行詳情、與iBond分別

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銀色債券不設二手市場買賣，金管局助理總裁陳家齊稱，鼓勵投資者長揸的同時，投資者也可以在債券可期前將債券賣給政府，以平衡不同投資者需要。

過去每名銀債認購者平均達30手

中國銀行（香港）個人數字金融產品部副總經理周國昌指，銀色債券的配發機制是循環派發，過去平均配發約10至15手，因此不建議認購太多。周國昌指，根據過去銀色債券的認購經驗，平均每名投資者都會認購30手。陳家齊補充，過去65至79歲群組，已佔銀債認購人數90%。

銀色債券的認購上限是100萬元，最高獲配額度為100手。

認購年齡降至60歲 合資格認購人數增至202萬人

陳家齊表示，每年設定銀債時，均會考慮過去多年的市場反應、宏觀環境、息口預測及市面上類似產品特點，將合資格年齡由65歲降至60歲，60至64歲群組有60萬人，意味合資格認購人數，將由142萬人，推高至202萬人，但發行額增加幅度，高於增加的合資格人數。

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陳家齊稱，去年發行銀債的時間比過去遲，主要與疫情有關，未來希望可保持一年發行一次銀債。對認購反應預期是積極及正面，除因為合資格認購人數增加，而且銀債是穩陣及有特色的投資產品，3.5厘的保底息，是相當有吸引力的產品。

通脹預期方面，現時市場普遍預期通脹趨勢向上，但中間波動要小心留意及處理，因通脹情況取決於疫情發展、接種情況、宏觀經濟等，2022至2025年通脹預測約2%。香港上海匯豐銀行董事總經理石元良預期，今年第四季3%，明年會逐步回落至2%。

絕大部分投資者持有至債券到期

根據iBond認購反應，60歲以上認購者佔總人數三成。陳家齊指，通脹預測難有確切的答案，但看到趨勢升溫。2019年銀債，第一次派息高達3.23厘，高於保底息的3厘，銀債的設計是可享受3.5厘保底息，同時可享受通脹升溫的額外利息。

根據第一及第二批已到期的銀色債券，陳家齊稱，95%至96%投資者會持有銀色債券至到期日，反映絕大部分投資者不會提早贖回。

以往5批銀色債券認購情況

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