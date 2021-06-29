  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (二) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏國賢與出軌對象同棄元配 偷食轉正兼同居

環球社會熱點 13:46 2021/06/29

分享：

英國前衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，即使夏國賢已因違反防疫規定而辭職，但事件仍未平息。英國《太陽報》報道指，夏國賢打算與出軌對象科拉丹傑洛名正言順發展關係，據悉雙方已拋棄各自另一半，並共賦同居。

夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚 【下一頁】

前衛生大臣夏國賢（Matt Hancock） 承認與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻，其後宣布辭職。《太陽報》報道指，夏國賢已於上周向結婚15年的妻子米勒（Martha Hoyer Millar）坦承一切，並與妻子分開。

夏國賢的出軌對象科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）在婚外情曝光後，亦和丈夫、連鎖家品品牌Oliver Bonas的特雷斯（Oliver Tress）結束12年的婚姻關係。特雷斯得悉妻子出軌後大為震驚，而親友亦證實二人已分開。有指，夏國賢決定與科拉丹傑洛發展正式關係，並已同居。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查 【下一頁】

雖然夏國賢對外表示自己主動向首相約翰遜（Boris Johnson）提出請辭，但約翰遜周一（28日）指已得悉上周五（25日）報道，並強調現時的新衛生大臣將協助對抗新冠疫情，暗示夏國賢是被解僱。

責任編輯﹕郭麗明

相關文章

夏國賢帶頭違規 大量英國人無視防疫限制
2021/06/28
夏國賢帶頭違規 大量英國人無視防疫限制
夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查
2021/06/28
夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
2021/06/28
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任
2021/06/27
夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任
夏國賢被指出軌 與已婚女下屬擁吻（第二版）
2021/06/25
夏國賢被指出軌 與已婚女下屬擁吻（第二版）

你可能感興趣

夏國賢帶頭違規 大量英國人無視防疫限制
18:21 2021/06/28
夏國賢帶頭違規 大量英國人無視防疫限制
夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查
13:41 2021/06/28
夏國賢辦公室閉路電視片外洩 英政府將内部調查
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
08:05 2021/06/28
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
網絡熱話 出軌 婚外情 辭職 同居 離婚 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間14:00）

下一篇文章

【阿斯利康疫苗】英研究指「溝針」更好 免疫反應更佳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版