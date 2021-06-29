夏國賢與出軌對象同棄元配 偷食轉正兼同居

英國前衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，即使夏國賢已因違反防疫規定而辭職，但事件仍未平息。英國《太陽報》報道指，夏國賢打算與出軌對象科拉丹傑洛名正言順發展關係，據悉雙方已拋棄各自另一半，並共賦同居。

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前衛生大臣夏國賢（Matt Hancock） 承認與下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻，其後宣布辭職。《太陽報》報道指，夏國賢已於上周向結婚15年的妻子米勒（Martha Hoyer Millar）坦承一切，並與妻子分開。

夏國賢的出軌對象科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）在婚外情曝光後，亦和丈夫、連鎖家品品牌Oliver Bonas的特雷斯（Oliver Tress）結束12年的婚姻關係。特雷斯得悉妻子出軌後大為震驚，而親友亦證實二人已分開。有指，夏國賢決定與科拉丹傑洛發展正式關係，並已同居。

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雖然夏國賢對外表示自己主動向首相約翰遜（Boris Johnson）提出請辭，但約翰遜周一（28日）指已得悉上周五（25日）報道，並強調現時的新衛生大臣將協助對抗新冠疫情，暗示夏國賢是被解僱。

責任編輯﹕郭麗明