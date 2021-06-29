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西班牙近千學生集體中招 未打針照聚集開派對（第二版）

環球政治 23:02 2021/06/29

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西班牙大批年輕人早前在馬略卡島大搞派對及音樂會，引致疫情大爆發，至少1200宗新冠肺炎確診與這個群組相關。西班牙當局指，由於大部分學生尚未接種新冠疫苗，料將有更多學生確診。這批年輕人已經回家，同時將病毒帶回西班牙各地，逾5,000人要接受隔離。

（第二版更新確診數字）

西班牙重開旅遊業 准已打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

西班牙大學入學試考試期結束後，本月大批高中生到旅遊勝地馬略卡島（Mallorca）遊玩，期間不顧防疫在海灘聚會開派對。

由於大部分學生未滿21歲，尚未達接種疫苗年齡要求，疫情在學生中廣傳，至少有850名學生中招，相關群組的確診者則多達1200人，而當局料人數會進一步增加。

當中不少學生已經回家，返回西班牙本土，並將病毒帶回社區。當地政府暫時追蹤了逾5,000名曾到訪當地的旅客，發現疫情嚴重，當中有逾1200人確診，遍及全國8個區。

目前有逾5000人需要自我隔離，包括馬德里（Madrid）逾2,000名學生。

當局指，這批學生的父母，年齡應介乎45至55歲。此年齡組別人士非所有人都已完成疫苗接種，憂慮將出現社區傳播。

西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦 【下一頁】

馬略卡島酒吧出於防疫仍然關閉，警方確認，曾收到求助要求驅散酒店內，及街道上涉及過千人的非法聚集。馬略卡島警察局局長Sergi Torrandell透露，每晚收到80個類似電話求助。多數夜生活場所關閉後，許多年輕人在街上喝酒。

責任編輯：李俊儀

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