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【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場

科技 13:59 2021/06/29

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雖然三星（Samsung）未有參與世界流動通訊大會（MWC 2021）於西班牙巴塞隆拿的線下展會，不過就改為線上舉辦在MWC檔期的發布活動。三星早前宣布與Google合作推出的新智能手錶平台，將Wear OS與Tizen合併，並在該MWC線上活動中公布細節。三星在會上最新發表了One UI Watch新介面，並預告於今年夏季Unpacked首次亮相的Galaxy Watch新品，將成為首款搭載該整合平台與One UI Watch的裝置。

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三星指，One UI Watch與全新的整合平台將提嶄新體驗，包括：

  • 當用戶在智能手機安裝與手錶相容的應用程式後，該程式便將同步下載至智能手錶
  • 若於手機客製化時鐘應用程式，使其顯示全球各個城市的時間，此設定將自動同步於手錶
  • 在手錶設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦將套用至手機

該整合平台還會讓用戶可直接於Galaxy Watch上，透過Google Play下載Google Play第三方應用程式，整合並展開各項新功能。

三星將於今年推出首款採用該新系統的智能手錶，官方也預告該款新穿戴系統與裝置將會以「One UI Watch」為名。

責任編輯：張寶燕

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