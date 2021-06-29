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【電子消費券】掌舖 Boutir推出網購市集　支援消費券4大平台　免商戶分成及上架費

商業 13:32 2021/06/29

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掌舖 Boutir推出網購市集，為旗下商戶免費宣傳。（資料圖片）

電子消費券計劃將於7月4日起接受申請，手機開網店平台掌舖 Boutir宣布推出網購市集，為旗下商戶免費宣傳，並不設任何上架費及分成。

【榴槤月餅】台灣微熱山丘聯乘鴻福堂　首度推出「貓山王榴槤」月餅系列（多圖）

掌舖 Boutir把握電子消費券商機，全面支援4款電子支付工具，包括八達通、AliPayHK、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，讓市民於網上輕鬆使用消費券購物。為協助旗下商戶促銷，掌舖 Boutir網購市集將不設任何上架費、不作任何營業額分成，配合免費宣傳，協助商戶向全港市民推銷飲食雜貨、潮流電子消費品及各類家用產品。

掌舖將會推出網上及實體宣傳推廣計劃，除了利用社交媒體廣告外， 吸納客戶數據後自動轉回商戶網站外，亦會 在各大商場及人流量高的地方派發小冊子， 增強商戶曝光。

目前參與掌舖市集的商戶包括GurBeer、Dr. Hair、日樂Zakka和風雜貨等，涵蓋不同類別。

【電子消費券】實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣　 涵蓋傢俬、家品　最高減1500元

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責任編輯：葉泳珊

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