【恒大股價】恒大有息負債降至5700億人民幣　達許家印月初「5字頭」承諾

▲ 恒大有息負債降至5700億元人民幣，近一年減少約3000億。

據內媒報道，截至6月29日中國恒大 （03333） 的有息負債已降至約5700億元（人民幣，下同），相較去年最高時的逾8700億元，下降約3000億元。恒大半日升1.5%，報10.6元，成交超過1億元。分析指，恒大已達到監管機構提出的「3道紅線」其中之一。

恒大在去年3月宣布實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，稱要通過銷售高增長、嚴控土地儲備規模，實現負債大降。主席許家印當時表示，恒大的有息負債每年要下降1500億，未來3年要大降4500億元。

內地監管部門去年提出「三道紅線」的負債水平上限指標，要求內房企業減債，包括：

紅線1：剔除預收款後的資產負債率不多於於70%

紅線2：淨負債率不多於於100%

紅線3：現金短債比率須大於1倍

恒大截至今年4月是20大內地房企中僅兩家3條紅線都未達標的企業之一。路透分析指，恒大最新有望將淨負債率降至100%以下。

惠譽下調恒大及子企信貸評級至「B」 展望負面【下一頁】

許家印本月月初在戰略合作夥伴交流會上則提出，到6月30日有息負債總額要降至「5字頭」。

恒大屢有財困傳言，外電近日曾經報道，內地多間銀行對恒大財務狀況感到不安，擬進一步收緊對恒大的融資支持並壓減其貸款規模。評級機構惠譽則在上周將恒大的信用評級從「B+」下調至「B」，指公司進入資本市場的渠道似乎有限，且愈來愈依賴不太穩定的影子銀行貸款。

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編輯：陳健婷