【Moderna疫苗】美首宗mRNA疫苗血栓 65歲翁接種後死亡

▲ 美國發現首宗因接種mRNA疫苗後，出現血栓副作用的死亡個案。

英國阿斯利康疫苗因罕見血栓副作用，促使多國一度暫停或限制特定年齡人士接種。美國近日亦確認，有人因接種新冠疫苗後出現血栓副作用及死亡，但今次接種的是使用mRNA技術的Moderna疫苗，屬美國首宗個案。

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學術期刊內科醫學年鑑《Annals of Internal Medicine》一篇文章中，指美國匹茲堡報告一名65歲老翁，在接種次劑Moderna疫苗後，曾出現血栓副作用，及後更證實不治，為美國首宗因接種mRNA疫苗後，出現血栓副作用的死亡個案。

報告指老翁接種次劑Moderna疫苗後10日，因雙腿不適及持續頭痛而送院治療。其後，老翁被診斷出發現雙腿及肺部有血栓，最終更不幸離世。經過排查後，研究人員認為血栓與疫苗有關。

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目前為止，多數出現血栓的死者是接種使用腺病毒載體技術的阿斯利康或強生疫苗，多是接種首劑後出現症狀。今次個案則是首宗接種mRNA疫苗後出現血栓及死亡的案例。

不過，研究人員指出，雖然接種mRNA疫苗同樣存在血栓風險，但強調目前接種新冠疫苗仍是利大於弊。