▲ 【大行報告】中國燃氣績差兼指引保守、股價跌逾6% 多家券商削目標價

中國燃氣 （00384） 截至3月底財年核心盈利增長9%至103億元，較市場預期為差，主要與鄉鎮燃氣項目新接駁用戶大減37%、現金流轉弱及毛利率遜預期有關。中燃績後被多家券商下調目標價，累中燃股價跌逾6%，低見23.55元。

對於湖北十堰市燃氣爆炸事件，券商普遍相信只是個別事件，對中燃影響不大。大和資本指，十堰項目只是集團「三供一業」項目，當地有不少不合法的結構，而且收購後負責管理氣管的本土燃氣商未有履行管理職務，即使中燃已設立監察系統，但基於電力中斷，監察系統未能發揮作用，雖然中燃應會面臨罰款，惟事件僅限於個別情況。大和調低中燃目標價16%至24.9元。

中燃去年多賺14%【下一頁】

中燃為今財年（2022年度）訂下純利增長15%的目標，意味今財年純利只會有120億元，新增500萬戶居民用戶的目標亦僅持平。券商普遍認為，中燃的目標保守，而且較市場預期為低。交銀國際調低中燃2022及2023財年核心盈利預測3%及0.5%，預期短線股價偏波動。

瑞信預期，中燃經歷十堰市事件後，需要加強氣管的安全措施，該行亦因應中燃目標，調低2022及2023財年每股盈利預測13%及14%，目標價降至33元。

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編輯：陳韻妍