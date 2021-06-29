【業績｜餐飲】大快活去年多賺1.5倍、末期息增兩成至0.6元　若撇「保就業」虧損近3000萬元

▲ 大快活去年多賺1.5倍、末期息增兩成至0.6元 若撇「保就業」虧損近3000萬元

大快活 （00052） 公布，至今年3月底全年盈利增1.5倍至1.536億元，與5月盈喜時預告相同。大快活擬增派末期息兩成至0.6元，全年派息增23%至0.9元。以中午收市價17.9元計，大快活現價周息率達5厘。

大快活年內收入跌12.7%至26.465億元，而「保就業」補助1.832億元，相當於香港員工成本21.4%。與同業大家樂 （00341） 相似，若撇除保就業補助，大快活去年業績將見紅，但虧損金額相對輕微，約為2960萬元。

因應保就業計劃，大快活期內毛利率由9.2%升至12.4%。

大快活盈喜預期全年盈利升1.5倍，可見【下一頁】

以地區劃分，大快活香港收入佔25.3億元，按年跌13%，同店銷售則跌15%，而新平台「Click and Collect」、外賣銷售已減輕部分銷售額下跌。年內，大快活在港開設5間分店，總共營運156間分店，包括145間大快活快餐店，其他品牌包括ASAP、一碗肉燥、一葉小廚和墾丁茶房。

大快活在內地收入則佔1.19億元，按年跌2%，同店銷售則跌27%，但期內新增4間新店。大快活在內地最新經營16間店鋪。

展望方面，大快活預期疫情受控下，香港業務可改善，而內地業績務也能增長，而今年4月完成收購整條烘培生產線，可讓公司控制餐廳的烘焙食品生產，而且還可增加烘培產品和降低相關成本等。

主席羅開揚在業績公告特別向前線員工致謝，稱「員工團隊之間營造親密的「家庭」氛圍，實屬難得」，也感謝香港人愛戴和支持大快活。

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記者：麥德銘