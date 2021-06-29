【新股熱潮】奈雪的茶上市在即 買賣策略如何？

近期眾多新股排隊上市，「茶飲股」奈雪的茶 （02150） 明日掛牌，以每股19.8元定價，認購一手中籤率8%，抽40手（20,000股）可穩獲一手，認購反應熱烈。華盛証券證券分析師聶振邦分析指，料今日稍後暗盤表現不會太差，保守估計較招股價高兩成；如大市氣氛佳，有機會較招股價高三成半至四成，抽中的投資者可以考慮先行獲利，而奈雪的茶上市後表現也視乎機構投資者的參與程度。想知更多專家分析，立即睇片：



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