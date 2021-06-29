【阿斯利康疫苗】英研究指「溝針」更好 免疫反應更佳

因阿斯利康疫苗的血栓副作用反應，不少國家嘗試「溝針」，協助已打阿斯利康人士完成接種。英國牛津大學本周一（28日）發表研究指，若民眾在4周內，接種兩種不同的新冠疫苗，可產生更好免疫反應。

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牛津大學就「溝針」進行Com-Cov 疫苗研究，並於周一（28日）發表研究結果。研究招募請830名50歲或以上志願者， 參與進行為期1個月研究，分別接種兩劑輝瑞疫苗、兩劑阿斯利康疫苗，及混合接種各一劑輝瑞及阿斯利康疫苗。

研究發現，民眾「溝針」所產生的新冠病毒抗體，較接種兩劑阿斯利康疫苗為高。其中，先接種輝瑞疫苗，再接種阿斯利康疫苗的志願者中，體內會產生更高抗體及T細胞免疫反應。不過，接種兩劑輝瑞疫苗志願者的抗體反應為3組中最高。

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首席研究員、牛津大學兒科及疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）表示，研究結果為未來的接種計劃提供更大彈性，但未建議改變目前接種兩劑同款疫苗的安排。斯內普指，正考慮進行為芾3個月的溝針研究，因為有研究指接種兩劑阿斯利康疫苗相隔時間越長，會產生更佳的免疫反應。

英國目前建議40歲或以上人士應相隔8周才接種第2劑疫苗，建議其他成年人接種兩劑疫苗時間應相隔3個月。

責任編輯：郭麗明