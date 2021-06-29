【科網反壟斷】Facebook 反壟斷訴訟獲駁回市值破萬億美元　暫解拆售IG、WhatsApp風險

▲ Facebook 反壟斷訴訟獲駁回市值破萬億美元 暫解拆售IG、WhatsApp風險

中資科技股近月股價整固，美國科技股輪流破頂，Facebook（美：FB）最新在美國反壟斷訴訟取得勝仗。美國華盛頓特區法官James Boasberg 裁決，美國聯邦貿易委員會（FTC）無法證明Facebook在社交網絡市場具有壟斷地位，但FTC可於7月29日前再提交上訴。Facebook暫時解除反壟斷風險，毋須憂慮拆售instagram、WhatsApp的風險，股價升4%至355.64美元，市值首次突破一萬億美元。

最新訴訟結果顯示，美國聯邦、地區政府去年至今發起訴訟聲討科網巨企濫用市場力量，遇上挫折。法官Boasberg同時解除多個州份對Facebook收購instagram、WhatsApp的反壟斷訴訟，並且拒絕接受上訴。

歐盟容許成員國 對Facebook等科企就私隱發動調查，可見【下一頁】

Boasberg在判詞指，即使法院不完全認同Facebook論點，但提出訴訟一方的申訴在法律上不足，認為他們無法證明Facebook在社交網絡市場佔據60%以上市佔率，也無法證明Facebook旗下應用程式拒絕與其他對手的互通。

Facebook 歡迎裁決，而FTC則指會檢視結果再決定最佳行動，並指出法院認同FTC具有權力審查instagram、WhatsApp之類的交易，有權提出禁令。

美國聯邦政府總共提出5個反壟斷訴訟，針對Facebook、Google 母企Alphabet（美：GOOG）。

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記者：麥德銘