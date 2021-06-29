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【遊戲版號】網易曾漲逾5% 內地發放今年第二批進口遊戲版號 騰訊、網易多款遊戲上榜

新經濟追蹤 11:48 2021/06/29

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今年第二批、共計43款進口遊戲獲內地發放版號。圖為騰訊子公司Supercell推出的《卡通農場》。

國家新聞出版署發放今年以來第二批進口遊戲版號，共涉及43款進口遊戲，騰訊 （00700） 、網易 （09999） 多款遊戲上榜。網易今早高見176元，曾升5.4%，早市尾段仍升3.5%，報172.8元；騰訊續弱，最新跌0.8%，報591元。

本批進口遊戲版號與上一批發布相隔139天，數量則比上一批的34款有所增加。騰訊旗下手遊《卡通農場》、《英雄聯盟電競經理》、《格莉斯的旅程》，端遊《全境封鎖2》，以及遊戲主機Switch遊戲《哆啦A夢牧場物語》均獲准商業化。《卡通農場》是騰訊子公司Supercell推出的模擬經營類遊戲，首發於2012年，累計收入突破10億美元。

網易旗下《逗斗火柴人》、《釣魚大對決》、《漫威對決》，以及端遊《蒸汽戰機：聯盟》也獲發版號。此外，名單也包括嗶哩嗶哩 （09626） 手遊《偶像星願》、創夢天地 （01119） 手遊《黑色沙漠》、心動公司 （02400） 手遊《進化之地2》。

嗶哩嗶哩最新升逾1%，報989.5元；創夢天地升1.2%，報5.06元；心動公司則跌1.9%，報59.85元。

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 心動公司（02400） 網易（美：NTES） Switch 創夢天地（01119） 電玩手遊

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