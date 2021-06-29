倫敦地鐵站突釀大火 過百消防員出動（有片多圖）

英國倫敦東南部地鐵站發生嚴重火災，一度需要出動過百名消防員救援，火勢及後已受控。是次火災一共造成6人受傷，包括一名警察，其中一人被送院治療。從倫敦居民拍攝影片可見，天空中瀰漫大量火災導致的黑煙。倫敦消防局表示，尚未肯定火災起因。

當地居民拍攝得爆炸發生場景

較遠居民拍攝得空中瀰漫黑色濃煙情況

倫敦當地時間周一（28日）下午約1時45分，位於象堡（Elephant and Castle）地鐵站下面的一個汽車修理廠發生嚴重火災。據悉，火災更一度引發爆炸。有目睹爆炸發生的居民形容，好似1個巨型火球從大廈衝向天空。15輛消防車及過百名消防員到場救援，火勢波及鐵路拱廊附近的3間商舖，6輛汽車及1個電話亭亦著火。

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倫敦救護車部門表示，事件中曾為6人醫治，包括5名車庫工人及1名警察，其中1人需要送院治理。事件中附近多棟公寓受影響，數百居民需要疏散。當局在火災現場拉起25米封鎖線，周圍地區居民亦被要求關上窗戶。消防人員終火勢在下午3時半受控，但一小時後，居民仍未能重返住所，附近道路依然封鎖。

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倫敦消防局（London fire brigade，簡稱LFB）車站指揮官瑞安（James Ryan）表示，現在還未確定起火原因，可能是車庫內部物件所致。瑞安透露，修理廠內部最少有1個裝有不明物質的鋼瓶。LFB火災調查小組將繼續調查起火原因。當地警方相信，事件與恐怖主義無關。

責任編輯：李俊儀