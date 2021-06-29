▲ 【女股神】Cathie Wood 旗下Ark Invest向美SEC申請成立比特幣ETF ARKB

「科技股女股神」Cathie Wood 旗下Ark Invest向美國證券交易委員會提交申請，擬成立比特幣上市交易基金（ETF）。 據監管文件顯示，ARK Invest已與21Shares聯合申報推出ARK 21Shares Bitcoin ETF，如果申請獲批，該基金將以「ARKB」的代碼進行交易。

這一比特幣ETF將在芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）上市，並將以標普比特幣指數（S&P Bitcoin Index）作為基準。

Ark Invest 在文件的「風險因素」承認了與數字資產相關的波動性。文件指，比特幣的市場價值與任何特定的公司、政府或資產無關。比特幣的估值取決於未來對比特幣網絡價值的預期、比特幣交易的數量以及比特幣作為資產的整體使用情況。這意味著比特幣的大量價值是投機性的，這可能會導致波動性增加。 ETF投資者可能因為比特幣價格，經歷重大收益、損失或波動。

Wood一直以來都看好比特幣，旗下基金持續買入虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN），以及比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（美：GBTC）等資產。她的旗艦基金ARK Innovation（美：ARKK）在Coinbase的持倉量排名達到前十；GBTC也在ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）的投資組合中排名前十。

富達（Fidelity）和CBOE Global Markets在3月時亦提出申請比特幣ETF，惟美國證交會尚未批准。連同Ark Invest的申請，目前SEC已經收到8份比特幣ETF的申請。

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編輯：吳敏芳