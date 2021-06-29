「新供給衝擊」影響漸趨於緩和

展望下半年，儘管全球新冠疫情仍未消弭，但主要經濟體漸進復甦的基本格局已經確立。從相對增速看，由於中國在疫情中「先進先出」，經濟在2020年四季度已經接近潛在增速附近，所以由基數效應所主導的同比增長率在下半年會繼續放緩。

從復甦動力看，上半年中國製造的供應優勢與發達經濟體前期刺激政策形成互補，強勁的外需推動生產擴張，下半年經濟復甦的增量動力將有序切換到以消費為主的內需，從兩年平均同比的口徑看增速將相對穩健。

從換檔節點看，三季度有望成為重要的分水嶺：一方面，在主要經濟體開始逐漸實現全民免疫、刺激政策仍存餘溫的背景下，三季度外需對增長貢獻依然有韌性，中國製造業和出口的景氣狀態有望維繫；另一方面，消費將繼續回暖並達到疫情前增速中樞水準附近，企業盈利復甦推動製造業投資走強，需求側的政策空間有望以財政發力為主的方式在下半年加以釋放，從而推動投資增速穩中有進。總體而言，在「十四五」的開局之年，中國經濟增長依然會領跑全球主要經濟體，我們預計全年GDP增速為8.7%。

2021年，大宗商品市場的價格飆升引致了一場全球性的新供給衝擊。截至6月上旬，玉米、銅、油、煤、鋁等主要商品年內價格漲幅均超過25%。在全球經濟並未全面恢復甦至疫情前常態的背景之下，部分商品價格甚至創出歷史新高，這種「大宗暴動」的反常現象恰好表明供給側要素是2021年上半年主導全球經濟重啟與分化的核心。展望未來，新供給衝擊的全面通脹壓力傳導既不會中斷、也不會缺席，2021年下半年全球通脹路徑勢仍有上修可能。但相對其他主要經濟體，中國無論從疫情防控成效、勞動力的健康狀況、供應鏈自給能力、要素流動的順暢程度等方面都明顯領先，也相對抑制了通脹從生產到消費、從外部到內部、從短期到長期的傳導程度。

2021年下半年，在生產端顯現的全球通脹壓力仍將延續，但隨着復工復產的有序推進，PPI0衝高的動能會明顯減弱，需求的進一步恢復和價格傳導至下游的時滯作用會推動工業消費品價格上行，但豬肉價格下降會部分對沖通脹壓力，國內CPI有望平緩走升。從全年來看，PPI短期飆升向下游的傳導幅度有限，也體現出在以國內大循環為主體的背景下，內生增長的相對獨立性和宏觀調控「以我為主」對於輸入性通脹的隔離效果。我們預計，2021年全年CPI同比增速約2.0%。