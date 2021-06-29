【歐國盃】瑞士爆冷晉級8強 互射12碼擊敗法國

▲ 瑞士意人地擊敗賽前大熱的法國，擠身今屆歐國盃8強。

歐洲國家盃已進入淘汰賽階段，陸續出現驚人賽果。賽前普遍被睇低的瑞士，在比賽高開低走，幸好最後階段迫和上屆世界盃冠軍法國，最終透過對方陣中球星麥巴比在互射12碼階段射失，戲劇地晉級8強。

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瑞士今場有個好開始，在上半場15分鐘憑前鋒施費路域（Haris Seferovic）入波領先。下半場開始後，瑞士原有機會擴大領先，可惜左後衛洛迪古斯（Ricado Rodriguez）操刀的12碼被救出。

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隨後，貴為兩屆世界盃得主兼上屆歐國盃亞軍的法國掌握局勢，前鋒賓施馬（Karim Benzema）2分鐘內連下兩城，加上中場普巴（Paul Pogba）一球世界波，確立3比1領先優勢。

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然而，法國最終未能捱過瑞士反撲，在法定時間最後10分鐘被攻入兩球追和。加時30分鐘內雙方無法增添紀錄，要透過互射12碼分勝負。兩隊前4輪全數入球，到關鍵第5輪時，法國前鋒（Kylian Mbappe）的12碼被救出，令瑞士可以歷史首次晉級歐洲國家盃8強。

責任編輯：吳漢培