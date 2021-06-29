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【港澳通關】澳門：或調整計算方法　毋須28日清零可通關

Hot Talk 10:28 2021/06/29

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【港澳通關】澳門：或調整計算方法　毋須28日清零可通關

澳門與香港早前達成共識，若香港連續28日沒有本地新冠病毒個案，可循序漸進分階段開展兩地免檢疫通關。澳門衛生局代表、仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，港澳政府正細化方案，有機會調整計算個案清零方法，例如未必需要連續28日清零。

澳門擬與港府商討縮短或減免隔離醫學觀察天數　【下一頁】

他指出，近日香港出現2宗同源的確診個案，假設2宗都屬於輸入相關個案，而且無造成社區傳播，將視乎實際情況，有機會調整計算個案清零方法。

至於何時再放寬粵澳通關措施，他指目前深圳和東莞仍有本土確診，加上Delta變異病毒潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高，在廣州造成嚴重疫情，現階段未適宜放寬通關措施。

濠賭股今早隨大市下跌，金沙 （01928） 現跌1.4%，最新報32.05元；銀娛 （00027） 變動不大，最新報60.3元；美高梅中國 （02282） 現跌0.8%、永利澳門 （01128） 現跌0.3%。

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編輯：吳敏芳

 

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