▲ 【港澳通關】澳門：或調整計算方法 毋須28日清零可通關

澳門與香港早前達成共識，若香港連續28日沒有本地新冠病毒個案，可循序漸進分階段開展兩地免檢疫通關。澳門衛生局代表、仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，港澳政府正細化方案，有機會調整計算個案清零方法，例如未必需要連續28日清零。

澳門擬與港府商討縮短或減免隔離醫學觀察天數 【下一頁】

他指出，近日香港出現2宗同源的確診個案，假設2宗都屬於輸入相關個案，而且無造成社區傳播，將視乎實際情況，有機會調整計算個案清零方法。

至於何時再放寬粵澳通關措施，他指目前深圳和東莞仍有本土確診，加上Delta變異病毒潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高，在廣州造成嚴重疫情，現階段未適宜放寬通關措施。

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編輯：吳敏芳