中國內地經濟繼續復甦　價格壓力浮現

中國內地經濟在第二季度繼續復甦，但復甦程度仍然不平均及不完整。由於消費支出低迷，我們認為供給繼續高於需求。作為在疫情中受衝擊最嚴重的小型私營企業將會繼續面對挑戰。生產增長雖然強勁，但亦開始見頂。大宗商品價格的上漲和供給面受到的影響，推高了PPI通脹，儘管消費者價格受到的影響仍然有限。

政府債券發行增加表明財政支持正在發揮作用，儘管官員們根據收窄後的預算赤字目標訂立刺激措施削減幅度。央行似乎認為推動生產者價格上漲的因素是暫時的，現時雖然保留實行經濟支持措施的空間，但相信長期而言，政策將會逐步減少。

中國的PMI數據顯示正在復甦 價格壓力局限於PPI

中國5月份官方和財新製造業PMI均保持在 50 以上的擴張水平，表明經濟復甦在繼續。但上述研究在兩個關鍵數據上出現分歧。官方PMI數據顯示供需缺口正在擴大，而財新的數據則顯示缺口正在縮小。另一個相互矛盾的信息是出口前景。官方PMI數據顯示新出口訂單重新出現萎縮。財新數據則顯示回升。我們認為相互矛盾的信號使人們對需求復甦和出口的可持續性產生懷疑。

中國5月份PPI飆升，但另一方面，CPI漲幅卻低於預期。這表明通脹的傳遞仍然有限。PPI同比上漲9.0%，創下2008年9月來最大漲幅。CPI同比上漲1.3%，漲幅高於 4 月份的 0.9%，但遠低於預期。這表明下游企業將會繼續吸收大宗商品價格上漲的大部份影響，從而防止形成更仕面的通脹壓力。我們預計，隨著上年同期基數的上升，PPI漲幅將在未來幾個月見頂，但可能會保持高位。

中國 LPR維持不變 通脹暫時不會影響政策平衡

5 月份中國貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）維持不變，代表當前的借貸成本水平在兩個政策考量之間取得了合適的平衡—支持經濟復甦和避免資產價格過熱。那就是在我們看來，在這種情況下近期通脹上升並不是主要問題，至少從目前來看是這樣。我們預計LPR將在未來幾個月保持穩定，直到出現新的因素以某種方式打破平衡。